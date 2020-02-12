شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف وزارة الرياضة من علاج مؤمن زكريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان وزارة الشباب والرياضة الموافقة على صرف مبلغ مالى من النادى الأهلى لمؤمن زكريا، لاعب الفريق الذى تعرض لوعكة صحية فى الفترة الأخيرة.

ما آخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا؟

غادر مؤمن زكريا إلى الولايات المتحدة للخضوع لفحوصات طبية، حيث أكد أنه لا يعرف حقيقة مرضه حتى الآن، إلا أنه مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبى الحركى، ويسبب ضمورًا فى الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة، وسريع الانتشار يصيب كل العضلات الإرادية فى الجسم، وذلك ما أبعده عن المشاركة فى المباريات، والمستطيل الأخضر خلال الأشهر الماضية.

ما موقف الأهلى من علاج اللاعب ؟

أعلنت إدارة النادى أنها لم ولن تتخلى عن أبنائها على مدار تاريخه وسيواصل تقديم سبل الدعم والمساندة للاعب (غير المقيد بقائمة الفريق) من كل الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد ، و سبق و سافر الى المانيا لتلقى العلاج هناك على نفقة القلعة الحمراء.

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ما سبب تدخل الوزارة الرياضة في علاج اللاعب ؟

طلب النادى الأهلى من وزارة الشباب و الرياضة الموافقة على صرف مبلغ مالى لمؤمن زكريا ، خاصة وأن اللاعب ليس على قوة الفريق، وبالتالى أي أموال يتم سدادها له يتم محاسبة القلعة الحمراء عليها من جانب الجهة الإدارية ، حيث أنه رفع اسم مؤمن زكريا من قائمة الأهلي مؤخراً بسبب إصابته وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب ، يجبر إدارة النادي على عدم إمكانية منح اللاعب لمبلغ مالي بشكل مباشر، إلا بعد الرجوع للجهه الإدارية وأخذ موافقتها.

هل وافقت الوزارة على طلب الأهلى؟

أعلن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن طلب النادى الأهلى بصرف مبلغ مالى للاعب، بتخصيص مبلغ 600 ألف جنيه يتحملها النادي الاهلي للمساهمة في علاج اللاعب مؤمن زكريا، وذلك بعد موافقة مجلس الادارة، دون مخالفة اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وكذا لائحة النشاط الرياضي، والعقد المبرم بين النادي واللاعب.