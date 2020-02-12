شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبى 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب انطلاق معسكر المنتخب يوم 20 مارس المقبل فى إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020.

تلقى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب عرضا لخوض دورة ودية دولية فى دبى بالإمارات خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس المقبل، وتحديدا فى الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر، بمشاركة منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 ويعكف المدير الفني حاليا علي دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى خاصة وانه يمتلك عروضا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وديا في نفس التوقيت .

ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم للجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بعد التأهل لأوليمبياد طوكيو والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي استضافتها مصر فى شهر نوفمبر الماضى وذلك على هامش مباراة السوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دوري النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفني قبل انطلاق المباراة.

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وتحدث يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى عن موقف محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو 2020 التى ستقام فى العاصمة اليابانية فى يوليو المقبل بعدما أثار شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، الجدل بإعلانه أن محمد صلاح سيكون رقم 1 فى القائمة الأولية التى تضم 50 لاعبا وسيتم إرسالها إلى اللجنة المنظمة للأولمبياد.

وقال كلوب، فى مؤتمر صحفى، "لم نتخذ القرار النهائى بشأن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد، وعما يجب على قوله إلى محمد صلاح سأقوله إليه على انفراد عن الموضوغ، وهذا كل ما فى الأمر".

وتابع قائلا: "لم يتخذ أى طرف قرارا نهائيا بشأن مشاركة صلاح، وأتمنى أن يتواجد الفريق بالكامل فى فترة إعداد للموسم المقبل لكن هذا الأمر يبدو غير ممكن لعدة أسباب".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "الأولمبياد شىء رائع، لكنها ليست نزهة، ولم يتم اتخاذ القرار حتى الآن".