شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر السوبر الأفريقى مساء غد بحضور كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك والترجى المقرر لها السادسة بعد غد الجمعة على لقب السوبر الأفريقى، وسيقام المؤتمر الصحفي في الساعة السابعة إلا ربع مساء غد الخميس باستاد ثانى بن جاسم ويتحدث فيه المدير الفنى عن كل ما يخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى فقرة بختام المران اليوم لتسديد ركلات الجزاء، وتنص لائحة البطولة على اللجوء لركلات الترجيح فى حالة التعادل بالوقت الأصلى للمباراة.

فى نفس السياق واصل كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البرنامج التأهيلى الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوى أخصائى الإصابات والتأهيل، كما أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمود عبدالرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى في مران الفريق اليوم ، واعتمدت التدريبات على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل، ويعتبر مركز حراسة المرمي أحد المراكز التي تمر بانتعاشة في الزمالك نظرا لتواجد 4 حراس مميزين ، مما يجعل كارتيرون في حيرة من اختيار الحارس الذي يقود التشكيل ، في الوقت الذي استقر كارتيرون بنسبة كبيرة علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد وهو : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، وثلاثي الوسط المهاجم محمد اوناجم واشرف بن شرقي وزيزو "أوباما" وفي لهجوم مصطفي محمد.

فى سياق مختلف يقام الاجتماع الفنى لمباراة السوبر الأفريقى فى تمام العاشرة والنصف صباح غد بحضور أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق وطاقم التحكيم الجنوب الأفريقى ومراقب المباراة ومسئولى الأمن واللجنة المنظمة.