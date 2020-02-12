شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يحدد موعد التجديد لرباعى الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو النادى الأهلى موعد حسم ملف التجديد لرباعى الفريق الكروى الأول شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى ووليد سليمان، وكشف مصدر مطلع داخل الأهلى لـ"سوبر كورة"، الاستقرار على موعد تجديد عقود رباعى الكبار وتم إبلاغهم بشكل رسمى.

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وأعلن شريف إكرامي في وقت سابق، رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده، للمشاركة مع فريق آخر بعد خروجه من الحسابات، بينما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة رحيله وأكدوا تمسكهم بالحارس الدولي رغم إعلانه الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

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ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بقاء شريف إكرامي في النادي مسألة شبه محسومة وأن هناك رغبة أكيدة من النادي بالإبقاء على الحارس الدولي حتى بعد إعلانه الرحيل، وفي هذا الشأن ، أكد مصدر في الأهلي أن النادي سيعقد جلسة هامة وحاسمة مع شريف إكرامي وأن النادي يرغب في بقاء الحارس للقناعة الفنية بإمكانياته الفنية وقدرته على العطاء لمدة موسمين مُقبلين على أقل تقدير بجانب دوره القيادي الذى يعترف به الجميع في النادي.

وأكد المصدر أن رغبة شريف اكرامي في الرحيل يُقابلها رفض تام من جانب إدارة النادي التي ترغب في الأبقاء على الحارس الدولي خاصة وأنه من أبناء النادي المُخلصين ويقوم بدوره على اكمل وجه كقائد للفريق ولم يثر أية مشاكل حينما جلس على دكة البدلاء فترة طويلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري بعد غد الجمعة في المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز، والتي تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر في استمرار سلسة الفوز المتتالي ببطولة الدوي العام.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضي على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 42 نقطة بعد الفوز علي طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.