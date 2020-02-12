شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. كواليس فشل رحيل صالح جمعة عن الأهلى بسبب 150 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة، السبب الرئيسي وراء فشل انتقال صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، للعب بأحد أندية الدوري الفنلندي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد الاستقرار على رحيله عن القلعة الحمراء، بناءا على رغبة السويسري فايلر.

ولا يزال ملف صالح جمعة أحد الملفات الشائكة داخل الأهلي، وذلك بعد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الذي يرفض خوض اللاعب للتدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه، وطلب رحيله بشكل رسمي، وكان اللاعب قريب من الانتقال لأحد أندية الدورى الفنلندى.

وبعد إعلان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي انتظار ناديه وصول عرض من أحد أندية الدورى الفنلندى لاستعارة صالح جمعة ظهرت أزمة جديدة في إعارة اللاعب تتمثل في راتبه الشهري المرتفع الذي يرفض النادي الفنلندي تحمله بالكامل في الوقت الذي يرفض صالح جمعة تخفيض أي مبلغ من الرقم الذي يحصل عليه في الأهلي وهو ما يمثل سر الخلاف حتى هذه اللحظة بين الطرفيين.

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ويواصل صالح جمعة، تدريباته فى صالة الجيم داخل النادى الأهلى بالتتش، وتواجد فى مدرجات ستاد الدفاع الجوى لمساندة فريقه أمام بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدى بعد غد الجمعة في المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز، والتي تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر في استمرار سلسة الفوز المتتالي ببطولة الدوي العام.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضي على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 42 نقطة بعد الفوز علي طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.