شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، المقرر لها بعد غد فى السوبر الأفريقى بالدوحة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجى

ومن المقرر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط المهاجم محمد أوناجم وأحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومهاجم صريح مصطفي محمد.

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شيكابالا يغيب عن السوبر الافريقي

ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن مباراة السوبر الأفريقى التى تجمع الزمالك والترجى بعد غد الجمعة علي استاد الغرافة القطري في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعرض محمود عبد الرازق شيكابالا لإصابة فى المران عبارة عن كدمة قوية، تتسبب فى غيابه عن المباراة لحاجته إلى برنامج تأهيلى لمدة تصل إلى 4 أيام.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى فقرة بختام المران اليوم لتسديد ركلات الجزاء، وتنص لائحة البطولة على اللجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل بالوقت الأصلي للمباراة.

في نفس السياق واصل كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، البرنامج التأهيلي الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي اخصائي الإصابات والتأهيل كما أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمود عبدالرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى في مران الفريق اليوم ، واعتمدت التدريبات على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل، ويعتبر مركز حراسة المرمي أحد المراكز التي تمر بانتعاشة في الزمالك نظرا لتواجد 4 حراس مميزين ، مما يجعل كارتيرون في حيرة من اختيار الحارس الذي يقود التشكيل.