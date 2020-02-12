سوبر كورة يكشف مصير شيكابالا فى مباراة الزمالك والترجى بالسوبر الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة مصير محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك، فى خوض مباراة السوبر الأفريقى التى تجمع الأبيض والترجى بعد غد الجمعة على استاد الغرافة القطرى فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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من ناحية أخرى، يحضر الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الترجى المقرر لها بعد غد على لقب السوبر الأفريقى، وسيقام المؤتمر الصحفي في الساعه السابعه إلا ربع مساء غد الخميس باستاد ثانى بن جاسم ويتحدث فيه المدير الفنى عن كل مايخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.

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كما خصص الجهاز الفنى للزمالك فقرة بختام المران اليوم لتسديد ركلات الجزاء، وتنص لائحة البطولة على اللجوء لركلات الترجيح حال التعادل بالوقت الأصلى للمباراة.

فى نفس السياق واصل كريم بامبو لاعب الزمالك، البرنامج التأهيلى الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوى أخصائى الإصابات والتأهيل كما أدى حراس المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمود عبدالرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى في مران الفريق اليوم.

واعتمدت تدريبات حراس الزمالك على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل، ويعتبر مركز حراسة المرمى أحد المراكز التى تمر بانتعاشة فى الزمالك نظرا لتواجد 4 حراس مميزين، ما يجعل كارتيرون فى حيرة من اختيار الحارس الذى يقود التشكيل.

فى الوقت الذي استقر كارتيرون بنسبة كبيرة على التشكيل الذى سيخوض به مباراة السوبر الأفريقى وهو : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، وثلاثي الوسط المهاجم محمد أوناجم وأشرف بن شرقي وزيزو أو "أوباما" وفي الهجوم مصطفي محمد.