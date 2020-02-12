شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقبل وفد وزارة الصحة لتفقد حملة الكشف عن سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النادى الأهلى بمقر الجزيرة صباح اليوم الأربعاء، وفدا من وزارة الصحة، لتفقد الحملة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، والقيام بجولة داخل النادى، وكان فى استقبال الوفد خالد مرسى مدير مقر النادى بالجزيرة، وسهام سيد القائمة بأعمال لجنة المرأة، ورنا بدر الدين سكرتير اللجنة، وأمل أحمد إبراهيم، ورشا محمود ناجى عضوا اللجنة.

وضم الوفد وزارة الصحة الدكتورة سارة طارق إبراهيم مساعد المدير التنفيذي للبرنامج الرئاسي، والدكتورة دعاء الشريف مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور عبد الرحمن الزيني مدير مكتب الدعم الفنى، والدكتورة أمانى أحمد مدير إدارة مكافحة العدوى.

وأبدى أعضاء الوفد سعادتهم البالغة بتواجدهم داخل النادي، وأشادوا بمنشآت مقر بالجزيرة خاصة دولاب البطولات وقاعة مجلس الإدارة والمبنى الاجتماعي، وأكدوا أن الأهلي منظومة متكاملة وسبّاق دائما فى جميع خطواته، وأشاد أعضاء وفد وزارة الصحة والبرنامج الرئاسي لصحة المرأة بالمجهودات المبذولة في النادي الأهلي للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاج السيدات، مؤكدا أن العمل يسير بشكل جيد للغاية، وتوجهوا بالشكر لإدارة النادي على الدعم الكبير الذي تقدمه لإنجاح مهمة الحملة الرئاسية.

وتشمل الحملة التوعية لسرطان الثدي عن الفحص الذاتى للعضوة البالغة 18 سنة أو أكثر، إضافة إلى التوعية والفحص الإكلينيكى للعضوة البالغة 39 سنة أو أكثر ليس لديها عامل خطورة أو وراثة، أو من سن 35 إلى 39 سنة لديها عامل خطورة أو وراثة.

وقرر مسئولو النادى الأهلى تأجيل حسم ملف التجديد لرباعى الفريق الكروى الأول شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى ووليد سليمان لوقت آخر وعدم فتح هذا الملف حاليا.

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كشف مصدر مطلع داخل الأهلي لـ"سوبر كورة"، أن تأجيل تجديد عقود رباعي الكبار بسبب الارتباطات المحلية والإفريقية خلال الشهر الجاري ويأتي علي رأسها مباراتي القمة المقررتين 20 و 24 فبراير الجاري.

وأكد المصدر الأهلاوى أن الرباعى الكبار تم إبلاغهم بشكل رسمي بتأجيل الحديث عن التجديد والتركيز في المباريات المقبلة للفريق في السوبر المحلي والدوري المصري بالإضافة إلى مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي سيفتح ملف تجديد لاعبيه الكبار في شهر مارس المقبل عقب الانتهاء مباشرة من التزامات الفريق المتتالية حاليا.

أعلن شريف إكرامي في وقت سابق، رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده، للمشاركة مع فريق آخر بعد خروجه من الحسابات، بينما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة رحيله وأكدوا تمسكهم بالحارس الدولي رغم إعلانه الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بقاء شريف إكرامي في النادي مسألة شبه محسومة وأن هناك رغبة أكيدة من النادي بالإبقاء على الحارس الدولي حتى بعد إعلانه الرحيل، وفي هذا الشأن ، أكد مصدر في الأهلي أن النادي سيعقد جلسة هامة وحاسمة مع شريف إكرامي وأن النادي يرغب في بقاء الحارس للقناعة الفنية بإمكانياته الفنية وقدرته على العطاء لمدة موسمين مُقبلين على أقل تقدير بجانب دوره القيادي الذى يعترف به الجميع في النادي.