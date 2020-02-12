شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى معسكر المصرى بالإسكندرية استعدادًا لمباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى البورسعيدى عصر اليوم الأربعاء فى معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية استعدادا لمباراته المهمة والمرتقبة المؤجلة من الجولة السادسة من الدورى الممتاز والتى تجمعه بنظيره الأهلى المقرر إقامتها فى الثامنة والربع مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد حرس الحدود بضاحية المكس بالإسكندرية .

وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر، وضمت القائمة 20 لاعبًا هم :

أحمد عبد الفتاح - محمد شحاته لحراسة المرمى - سعيدو سيمبوريه - إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي - عمر كمال - خالد مصطفى لخط الدفاع - فريد شوقي - إسلام عطية - إيزي ايميكا - حسن علي - أحمد ياسر - حسين رجب - مفتاح طقطق - شيخ موكورو - محمد جابر - عبد الناصر دي ماريا - أيمن ندا لخط الوسط - محمود وادي - أوستن أموتو لخط الهجوم.

كان الجهاز الفني قد اضطر لاستبعاد عمرو موسى قائد الفريق من قائمة المعسكر لظروف وفاة والده صباح اليوم ، فيما غاب عن قائمة الفريق لظروف الإصابة أيضاً الثنائي أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الذي كان قد أجرى أمس عملية جراحية لتثبيت إحدى سُلاميات الأصابع ، بالإضافة إلى بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق الذي أجرى مساء أمس أشعة تشخيصية للتأكد من مدى إصابته بالعضلة الخلفية وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة المصري ووادي دجلة التي أقيمت أول أمس وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف نظيفة.