مدافع الزمالك الأسبق: الدفاع الحل الأمثل لحسم السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال مدحت عبد الهادي، مدافع نادي الزمالك الأسبق، إن من سيُدافع أفضل سيحسم لقب السوبر الأفريقي، مشددًا أن الأمر حدث مع الزمالك تحت قيادة السويسري كريستيان جروس.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الترجي، يوم الجمعة المقبل، لمعرفة بطل السوبر الأفريقي في المواجهة التي ستقام على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

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وأضاف عبد الهادي، في تصريحات لراديو أون سبورت: "من سيُدافع أفضل سيحسم كأس السوبر. هذه بطولة من مباراة واحدة، وليس هناك أي مجال للتعويض".

وأكمل عبد الهادي: "أتذكر مباراة الزمالك مع الهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي، وقتها جروس لعب بشكل دفاعي، ورغم أن الهلال سنحت له فرص متعددة فإن دفاع الزمالك والحارس جنش كانوا في الموعد، ونجحنا في خطف هدفين".

واختتم عبد الهادي تصريحاته بالتأكيد على أنه يجب على اللاعبين توزيع مجهودهم خلال هذه المواجهة.