مصدر يكشف لمصراوي حقيقة سفر قائد الإسماعيلي بدون إذن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر مقرب من باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، أن قائد الفريق حصل على إذن من المدير الفني الفرنسي ديديه جوميز قبل السفر إلى ألمانيا للعلاج.

وكان باهر المحمدي أصيب بالتهابات في الحوض بعد المباراة الأخيرة التي خاضها أمام الزمالك في بطولة الدوري، والتي انتهت بخسارة الدراويش (2-1).

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي الأربعاء، إن كل ما تردد في الساعات الماضية بشأن سفر اللاعب دون إذن ليس له أساس من الصحة.

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وأضاف: "باهر المحمدي لم يتعرض للتحقيق ولم يتم إيقافه كما يتردد، وتواصل اللاعب مع المدير الفني ونفى له كل ذلك".

وأكمل: "باهر تحدث مع جوميز قبل السفر وحصل على إذن لاستكمال علاجه في ألمانيا، خاصة أنه سيغيب عن المباراة المقبلة في البطولة العربية للإيقاف".

وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "المدير الفني وافق على الفور لسرعة علاج اللاعب، خاصةً وأنه يعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في تشكيل الإسماعيلي".