20 لاعبًا.. المصري يحشد أسلحته لمواجهة الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل على ملعب حرس الحدود ضمن مؤجلات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وبحسب الموقع الرسمي للنادي البورسعيدي، فإن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا عصر اليوم الاربعاء بأحد فنادق الأسكندرية، وضمت قائمة الفريق 20 لاعبًا هم: أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته، سعيدو سيمبوريه ، إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، خالد مصطفى لخط الدفاع ، فريد شوقي ، اسلام عطية ، ايزي ايميكا ، حسن علي ، أحمد ياسر ، حسين رجب ، مفتاح طقطق ، شيخ موكورو ، محمد جابر ، عبد الناصر دي ماريا ، أيمن ندا لخط الوسط ، محمود وادي ، أوستين أموتو لخط الهجوم.

وتم استبعاد قائد الفريق عمرو موسى من قائمة المعسكر لظروف وفاة والده صباح اليوم الثلاثاء، بينما تغيب عن القائمة كل من أحمد مسعود حارس مرمى، بهاء مجدي للإصابة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة جمعهم من الفوز في 14 جولة (ويتبقى له مؤجلتين بخلاف لقاء المصري)، بينما يحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر برصيد 20 نقطة، جمعهم بعد خوض 15 جولة (حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل وخسر في مثلهم).