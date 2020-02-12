مدرب الترجي: نريد الفوز على الزمالك 3 مرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي، أن فريقه سيواجه الزمالك في ثلاث مباريات خلال الأيام المقبلة بنفس الأهداف والمعنويات.
وأشار الشعباني في تصريحات نشرتها وكالة أنباء تونس، إلى أن فريقه يسعى للفوز على الزمالك في المباريات الثلاث، والتي تبدأ بكأس السوبر الأفريقي.
وقال الشعباني: "نلعب ثلاث مواجهات مع الزمالك خلال ثلاثة أسابيع، سنخوض كل اللقاءات بنفس الإصرار من أجل الفوز بهم جميعًا".
وتبدأ مواجهات الزمالك مع الترجي يوم الجمعة القادم في قطر، لتحديد الفائز بكأس السوبر الأفريقي عن الموسم الماضي.
وسيلتقي الزمالك مع الترجي يومي 28 فبراير و6 مارس في إطار مباراتي الذهاب والعودة تواليًا لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.
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