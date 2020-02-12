"قد يحتاج جراحة أخرى".. مصدر لمصراوي يوضح تطورات حالة كريم نيدفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن كريم وليد "نيدفيد"، لاعب وسط الفريق، قد يحتاج إلى تدخل جراحي في الركبة بسبب استمرار شكواه من بعض الآلام رغم استئصال الجزء الملتهب.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "نيدفيد سيخضع أولاً لبعض الفحوصات والأشعة، وبناء عليه وفي حالة وجود مشاكل أخرى سيخضع لجراحة منظار".

وأضاف: "نيدفيد حتى الآن أجرى جراحتين في الركبة، الأولى بسبب قطع في الغضروف فور إصابته خلال شهر إبريل الماضي، والثانية كانت بسبب وجود رشح، وتم استئصال الجزء الملتهب لكن الألم لم يتوقف ولذلك طالت مدة غيابه عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية والمباريات".

وأتم المصدر حديثه: "المدير الفني للفريق "فايلر" يتابع مع الجهاز الطبي حالة اللاعب، ويريد الاطمئنان على سلامته خاصة أنه من نوعية المدربين الذين يرفضون المجازفة بالمصابين، ولا يعتمدون عليهم إلا إذا اكتمل شفاؤهم بنسبة ١٠٠%".