سيدات الريشة الطائرة يتوج بذهبية البطولة الإفريقية في القاهرة

توج المنتخب الوطني الأول لسيدات الريشة الطائرة، بذهبية منافسات الفرق في بطولة أفريقيا للكبار، المقامة بصالة رقم 2 في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

حصد "الفراعنة" الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 2.

حرص مجلس إدارة اتحاد اللعبة برئاسة هشام التهامي على حضور المباراة ومؤازرة اللاعبات خلال اللقاء الصعب.

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كان منتخبنا الوطني قد فاز على نظيره الجزائري الجمعة بنتيجة 3 - 2، قبل أن يفوز على نظيره الجنوب إفريقي مساء أمس بنتيجة 4 - 1.

تضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.