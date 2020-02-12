سيدات الريشة الطائرة يتوج بذهبية البطولة الإفريقية في القاهرة

توج المنتخب الوطني الأول لسيدات الريشة الطائرة، بذهبية منافسات الفرق في بطولة أفريقيا للكبار، المقامة بصالة رقم 2 في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.
حصد "الفراعنة" الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 2.
حرص مجلس إدارة اتحاد اللعبة برئاسة هشام التهامي على حضور المباراة ومؤازرة اللاعبات خلال اللقاء الصعب.
كان منتخبنا الوطني قد فاز على نظيره الجزائري الجمعة بنتيجة 3 - 2، قبل أن يفوز على نظيره الجنوب إفريقي مساء أمس بنتيجة 4 - 1.
تضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.
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