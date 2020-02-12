ستاد القاهرة يستضيف تدريبات منتخب مصر في معسكر مارس

اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام البدري، على خوض تدريبات الفراعنة في معسكر مارس على ملعب ستاد القاهرة الدولي. مارس على ملعب ستاد القاهرة الدولي. يلتقي المنتخب في معسكر مارس توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١. كان المنتخب تعادل مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين بالتصفيات.

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