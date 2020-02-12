مؤتمر صحفي لمدرب الزمالك للحديث عن مباراة الترجي غدًا

يعقد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا، مساء غدٍ الخميس، في تمام الساعة السابعة إلا ربع في استاد ثاني بنجاسم بالعاصمة القطرية الدوحة .
ومن المقرر أن يتحدث مدرب الزمالك خلال المؤتمر الصحفي عن كل ما يخص استعدادات الفريق الأبيض لمباراةالسوبر الأفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي والمقرر لها مساء الجمعة المقبل على ملعب الغرافة.
يخوض الزمالك مباراة السوبر الأفريقي بصفته بطلا لكأس الكونفيدرالية الموسم الماضي بينها يخوض الترجي التونسي اللقاء بصفته بطلا لدوري أبطال افريقيا النسخة الماضية .
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