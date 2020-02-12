راحة 3 أيام للاعبي بيراميدز بعد الفوز على المقاولون العرب

منح الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ٣ أيام بعد الفوز الأخير على المقاولون العرب في الدوري الممتاز.
حقق بيراميدز فوزا هاما بهدفين دون مقابل علىالمقاولون العرب باستاد الجبل الأخضر سجلهما محمد حمدي وجون أنطوي، في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز.
وقرر تشاتشيتش منح اللاعبين راحة سلبية الأربعاء والخميس والجمعة،على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بملعب الدفاع الجوي الفرعي بداية من عصر السبت المقبل بشكل طبيعي.
ويبدأ بيراميدز التحضير بداية من السبت لخوض مباراة الإسماعيلي الهامة والمقرر لها يوم ٢١ فبراير الجاري باستاد الإسكندرية في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
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