طائرة سموحة تحت ١٣ سنة تفوز على الاتحاد

فاز فريق سموحة للكرة الطائرة بنين تحت ١٣ سنة على نظيره الاتحاد بنتيجة ٠/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحة ضمن منافسات بطولة منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة .

يضم فريق سموحة كلا من : يحيى محمد ، أحمد أشرف ، براء هيثم ، ياسين شريف ، زياد محمد ،

يوسف مرجان ، محمد عادل ، يحيى محمد ، ياسين هشام ، يس ياسر ، حسين وسيم ، أحمد محمد ، كريم طارق ، معاذ أحمد ، مصطفى وائل ، بلال وليد ، عمر هاشم ، زياد هشام ، اسماعيل بدر ، أحمد وائل ، مروان أحمد ، على عبد الرحمن ، يحيى وليد ، يوسف أشرف ، عمار أحمد .

يتكون الجهاز الفني من : طارق الزفتاوى رئيس الجهاز ، أحمد خليل مدير قطاع الناشئين ، محمد السيد مدرب الفريق ، محمود عزت مدير إدارى ، مصطفى عبد الهادى إدارى الفريق ، ابراهيم الشاذلى علاج طبيعي والمشرف على الكرة الطائرة بالنادى الدكتور رجب عبد النبى .