مران الأهلي.. أفشة يجري تدريبات خفيفة وعلي لطفي يكتفي بجلسة في الجيم

اكتفى علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بأداء جلسة تأهيلية في الجيم، على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء.
يعاني اللاعب من إجهاد في عضلة السمانة تعرض له قبل مباراة طلائع الجيش الأخيرة، ويؤدي برنامجا تأهيليا للتعافيمنه .
يستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي بعد غد الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وأدي محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب على
يخضع اللاعب لبرنامج استشفائي وضعه الجهاز الفني، في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.
وشهد مران الفريق اليوم خضوع اللاعبين لوحدات تدريبية خفيفة متنوعة بالكرة، في إطار الاستعداد لمواجهة المصري المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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