عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق على هامش مران اليوم الأربعاء.
شهدت الجلسة الاطمئنان على اللاعب، والحديث معه عن بعض الأمور الفنيةالخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.
يستعد الأهلي لمواجهة المصري بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عقدجلسة فنية خاصة مع محمود كهربا لاعب الفريق صباح اليوم على هامش مران الفريق الجماعي.
شهدت الجلسة المطولة توجيه بعض التعليمات الفنية المتنوعة للاعب، والحديث معه عن بعض الأمور التكتيكية؛ تحضيرا للمرحلة المقبلة.
يستعد الأهلي لمواجهة المصري بعد غد الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعقد جلسة مع شريف إكرامي على هامش مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.