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فايلر يعقد جلسة مع شريف إكرامي على هامش مران الأهلي

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عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق على هامش مران اليوم الأربعاء.

شهدت الجلسة الاطمئنان على اللاعب، والحديث معه عن بعض الأمور الفنية

الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.

يستعد الأهلي لمواجهة المصري بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عقد

جلسة فنية خاصة مع محمود كهربا لاعب الفريق صباح اليوم على هامش مران الفريق الجماعي.

شهدت الجلسة المطولة توجيه بعض التعليمات الفنية المتنوعة للاعب، والحديث معه عن بعض الأمور التكتيكية؛ تحضيرا للمرحلة المقبلة.

يستعد الأهلي لمواجهة المصري بعد غد الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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