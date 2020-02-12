خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بختام المران اليوم للتدريب على تسديد ركلات الجزاء . الجزاء . يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المقبل على لقب بطولة السوبر الأفريقي " بطولة المباراة الواحدة ". المقبل على لقب بطولة السوبر الأفريقي " بطولة المباراة الواحدة ". تنص لائحة البطولة على اللجوء لركلات الترجيح في حال التعادل بالوقت الأصلي للمباراة.

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كانت هذه تفاصيل خبر فقرة خاصة لتدريب لاعبي الزمالك على ركلات الجزاء استعدادًا للترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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