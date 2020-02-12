الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في دوري سوبر السلة للمحترفين

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء أمام فريق الإتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء على صالة نادي الاتحاد بالإسكندرية، ويمثل اللقاء أهمية كبيرة لفريق الأهلي الذي يسعى لتقديم عرض قوي والفوز بنتيجة المباراة.

يعقد أشرف توفيق المدير الفني محاضرة للاعبين قبل المباراة لتحفيز اللاعبين ومراجعة خطة اللعب وتكليفات اللاعبين، والتأكيد على ضرورة تحقيق الفوز في هذه المباراة.

وفي سياق متصل، يخوض فريق ناشئات كرة السلة بالأهلي 14 سنة، مباراة مهمة اليوم، أمام فريق الزمالك ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

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ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على صالة مدينة نصر، ويسعى الأهلي لتقديم أداء قوي ومميز للفوز بالمباراة ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

وكان فريق ناشئات السلة بالأهلي قد حقق الفوز على فريق العبور بنتيجة 47-19ضمن منافسات بطولة الجمهورية أمس.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ناشئات السلة تحت 14 سنة بالأهلي، من خالد عياد مديرا فنيا، وشيماء خليل إداريا، وآية سمير أخصائي علاج طبيعي.