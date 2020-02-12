بث مباشر | مشاهدة مباراة الإنتر ونابولي في كأس إيطاليا

بث مباشر الإنتر ونابولي (صور: Mercatoday)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة الإنتر لفريق نابولي في أهم مباريات اليوم الأربعاء 12-2-2020 في نص نهائي كأس إيطاليا.

المباراة التي ستذاع على قناة RAI الإيطالية، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “جوزيبي مياتزا” بمدينة ميلان.

يدخل الإنتر المباراة بمعنويات عالية منشيًا بتحقيق الفوز في الديربي امام “ميلان” بنتيجة (4-2)، وتصدره جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وسيسعى ابناء “انطونيو كونتي” إلى الفوز على نابولي الليلة حتى يسهل عليه مباراة الذهاب في ملعب “سان باولو“.

ويتواصل غياب الحارس المتألق “سمير هاندانوفيتش” عن النيراتزوري بعد غيابه عن مباراة الديربي بسبب اصابته بكسر في إصبعه، وكان الطاقم الطبي قد أعلن غياب اللاعب لمدة 3 أسابيع.

على الجانب الآخر يسعى “نابولي” الفريق الضيف إلى الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب على ملعبه، لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تذبذب مستوى الفريق وخسارتهم امام “ليتشي” بنتيجة (3-2) ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

Advertisements

ودخل فريق الجنوب في حالة تخبط وعدم استقرار في الفترة الاخيرة، حيث استبدل “كارلو انشيلوتي” المدير الفني المحنك بالمدرب الشاب “جنارو جاتوزو” في فترة حرجة وحاسمة في الموسم مما ترك أثراً سلبيًا على آداء اللاعبين.

وتأهل نابولي إلى هذا الدور بعد إقصاءه حامل اللقب “لاتسيو” في ثمن النهائي بعد تغلبه عليه بهدف نظيف احرزه اللاعب “لورينزو إنسيني”، بينما تأهل الإنتر على حساب “فيورنتينا” بعد فوزه بنتيجة (2-1).

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة الإنتر ونابولي اليوم

الإنتر – نابولي

???? ملعب جوزيبي مياتزا (ميلان – إيطاليا)

????كأس إيطاليا (دور الـ4 – نصف النهائي)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش)