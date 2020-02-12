ريال مدريد الأقرب لضم “ساليسو” في صيف 2020

تسعى إدارة نادي ريال مدريد خلال الفترة القادمة، لحسم صفقة التعاقد مع مدافع بلد الوليد “محمد ساليسو“، والذي جذب الأنظار إليه في ظل تألقه خلال الموسم الحالي.

ويرى زيدان في صاحب الـ20 عامًا مستقبلاً للوس ميرنجيز، لذلك طلب من إدارة ناديه، حسم الصفقة التي قد تكون سهلة، نظرًا لوجود شرط جزائي في عقد الأخير مع بلد الوليد.

ويحاول حاليًا مالك بلد الوليد الأسطورة البرازيلية “رونالدو دا ليما”، تحصين جوهرة دفاعه بعقد جديد، في ظل وجود بند يسمح لأي فريق يدفع 12 مليون يورو، بالتعاقد معه خلال شهر يونيو القادم.

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ويتنافس مع ريال مدريد خلال الصفقة عدة أندية كبرى في أوروبا، وعلى رأسها فريقي برشلونة ومانشستر يونايتد.

وادعت صحيفة “آس” أن الفريق الملكي هو الأقرب لحسم الصفقة، في ظل تواصله مع ممثلي اللاعب الغاني، وإقناعهم بالبنود الشخصية، وايضًا في أعقاب العلاقة الوطيدة بين “فلورنتينو بيريز” وإدارة بلد الوليد.

ويمتاز المدافع الغاني بالقوة البدنية “الهائلة”، بجانب قدرته على افتكاك الكرات والتفوق في المواجهات المباشرة، بالإضافة إلى السرعة والقدرة على كسب الالتحامات الهوائية.