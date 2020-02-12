رياضة | جدول ومواعيد مباريات دور الثمانية لدوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ومواعيد مباريات دور الثمانية لدوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، جدول جميع مباريات دور الثمانية من نهائيات دوري مراكز الشباب النسخة السابعة، والتي تقام جميع مبارياتها الأحد المقبل الموافق 16 فبراير الجاري في الواحدة ظهرًا.

ويلتقي مركز شباب العمراوي (الإسكندرية) بمركز شباب كفر قشاش (البحيرة) علي ملعب مركز شباب مدينة السادات بالمنوفية، ويلتقي شبرانبات (الغربية) مركز شباب ديروط الشريف (أسيوط) علي ملعب مركز شباب الجزيرة.

وعلي ملعب مركز شباب قنا، يلتقي مركز شباب البصيلية (أسوان ) بمركز شباب الحسينات(الأقصر)، وفي المباراة الأخيرة من ربع النهائي يلتقي مركز شباب المحسمة المحطة ( الإسماعيلية ) مركز شباب بهاده علي ملعب نادي الرواد بالعاشر من رمضان.

ومواجهات نصف النهائي ستكون الأولي بين الفائز من ديروط الشريف وشبرانبات مع الفائز من البصيلية والحسينات، والمواجهة الثانية بين الفائز من المحسمة المحطة وبهاده مع الفائز من العمراوي وكفر قشاش، علي أن تكون يومي 23 و24 من الشهر الجاري.

