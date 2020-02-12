رياضة | 20 لاعبا في قائمة المصري لمواجهة الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي القائمة الرسمية لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل على ستاد حرس الحدود بالجولة السادسة من بطولة الدوري.

وشهدت قائمة المصري عودة ايزي إيميكا وإسلام عطية بعد تعافيهما من الإصابة ومحمود وادي الذي كان موقوفا.

وجاءت القائمة التي ضمت 20 لاعبا كما يلي:

أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته، سعيدو سيمبوريه ، إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، خالد مصطفى، فريد شوقي ، إسلام عطية ، ايزي إيميكا ، حسن علي ، أحمد ياسر ، حسين رجب ، مفتاح طقطق ، شيخ موكورو ، محمد جابر ، عبد الناصر دي ماريا ، أيمن ندا، محمود وادي، أوستين أموتو.