رياضة | عاجل.. شيكابالا يغيب عن مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شيكابالا يغيب عن مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك عن مباراة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على لقب السوبر الإفريقي باستاد الغراقة القطري.

وأصيب شيكابالا في تدريب الزمالك بكدمة قوية تسببت في غيابه عن المباراة لحاجته إلي برنامج تأهيلي لمدة تصل إلي 4 أيام.

وخصص باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فقرة لتسديد ركلات الترجيح حيث تنص لائحة البطولة على اللجوء إليها في حالة التعادل خلال الوقت الأصلي.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما

خط الهجوم: مصطفى محمد