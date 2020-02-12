رياضة | ميسي ينهي مسيرته الكروية في الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي ينهي مسيرته الكروية في الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الأربعاء أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني سينهي حياته في كرة القدم من خلال ناديه السابق ​نيولز اولد بويز​ الأرجنتيني.

ووفقًا لـ موقع "جول" الايطالي نقلا عن تقارير صحافية أن النادي الأرجنتيني ​نيولز اولد بويز​ يرطمح في إستعادة خدمات نجمه السابق وقائد نادي ​برشلونة​ الحالي ​ليونيل ميسي​ في المستقبل، في حال أراد الأخير إنهاء مسيرته في بلده الأرجنتين.

وأوضح الموقع ان النادي الارجنتيني عرض على ميسي مشروعًا عبارة عن 15 صفحة يحاول من خلاله إقناع صاحب الـ32 عاما بإنهاء مسيرته مع الفريق الذي نشأ معه قبل الإنتقال إلى أوروبا.

يذكر أن ليونيل ميسي قد أعرب عن نيّته في العودة إلى فريق نيولز اولد بويز في وقت سابق وإنهاء مسيرته في الأرجنتين مع النادي الذي نشأ فيه، في حال سنحت له الفرصة بتحقيق ذلك بعد نهاية مسيرته في أوروبا.