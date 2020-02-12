رياضة | لاعب تشيلسي السابق: ريال مدريد أفضل نادي في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب تشيلسي السابق: ريال مدريد أفضل نادي في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث برانيسلاف إيفانوفيتش لاعب فريق زينيت الروسي الحالي، ولاعب نادي تشيلسي السابق عن زميله السابق ايدين هازارد في الفريق الإنجليزي وأيضاً عن الضغوطات المختلفة بين ريال مدريد والبلوز.

وقال إيفانوفيتش في تصريحات صحفية : "‏جسديًا هازارد ليس في أفضل حالاته بسبب كثرة الإصابات، ولكن الجميع يعلم أن هازارد هو واحد من أفضل اللاعبين وسوف يثبت ذلك".

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وأضاف : "‏بالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين مع إمكانيات ممتازة، وأتمنى له الكثير من النجاحات وأتمنى له التوفيق بالطبع ، دون إصابات سيكون الأمر أسهل".

وواصل : "‏ريال مدريد هو أكبر فريق في العالم والضغط مختلف عن الضغط الموجود في تشيلسي، ولكني أعتقد أن هازارد لاعب يمكنه مواجهة هذا الضغط وآمل أن لا يتعرض لأي إصابة في الفترة القادمة وهذا سيكون مفيد بالنسبة له".

وتابع : "‏لقد كنت محظوظًا لعدم لأني لم ألعب ضده كثيرا، ولكنني استمتعت بمشاهدته وهو يلعب ضد مدافعين آخرين، وفي وقت قصير إنفجرت موهبته، لذا آمل أن يتعافى جسديًا و أن يبدأ في تقديم أفضل ما لديه لريال مدريد".