رياضة | مجدى عبدالغنى : صندوق الفيفا ضمان اجتماعى لمساعدة اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدى عبدالغنى : صندوق الفيفا ضمان اجتماعى لمساعدة اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن الكابتن مجدي عبد الغني رئيس جمعية المحترفين عن ان الجمعية ستقوم بمساعدة اللاعبين المصرين واللاعبين المحترفين بالكرة المصرية في عملية تقديم الطلبات الخاصة بصندوق الفيفا لحمايه اللاعبين ومتبعتها من اجل الحصول على جزء من مستحقاتهم لدى الاندية المتعثرة والتى تتعرض للافلاس حيث يعد هذا الصندوق كضمان اجتماعى لمساعدة اللاعبين



وذالك بعدما اعلن الفيفا بمشاركة الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين (الفيفبرو) عن انشاء صندوق حمايه اللاعبين حيث أصبح اللاعبين قادرين على تقديم طلبات للصندوق لاستجاع جزء من مستحقاتهم الماليه في حاله تأكد استحاله الحصول عليها من الانديه التي تتعثر او تتعرض للإفلاس.

وقد تم تدشين بريد الكتروني بمعرفة الفيفبرو كجزء من العملية خاص باستقبال طلبات اللاعبين في هذا الشأن .

وقد أعطى الفيفبرو الاشارة الخضراء لممثليه ولاتحادات الفبيرو الاهلية على مستوى العالم من الاتصال باللاعبين لاخطارهم وتعرفيهم اليه عمل الصندوق والشروط المطلوبة للموافقة على طلباتهم .

وسيتم تشكيل لجنة مراقبة من الفيفا مع اتحاد اللاعبين المحترفين للمراجعة والنظر في الطلبات المقدمه من اللاعبين و اتخاذ القرارت الخاصة بشان قبول اورفض هذة الطلبات . ومنح اللاعبين جزء من رواتبهم لدى أنديتهم كمبلغ تأميني لهم في وضعهم الذي يمرون به.

الجدير بالذكر ان صندوق حمايه اللاعبين لا يغطي المستحقات المتأخره كامله , كما يغطي اطار زمني محدود وسيكون الدعم السنوي للصندوق في حدود ال4 مليون دولار.

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يذكران الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واتحاد اللاعبين المحترفين "فيفبرو" قد اتفق على تنظيم صندوق تمويل فيفا للاعبي كرة القدم بعد توصلهم لاتفاق من أجل مساندة اللاعبين الذين لا يتقاضون أجورا أو لا يحصلون على ما اتفقت الأندية على دفعه لهم من عقود

وقد اعلن الاتحاد الدولي عن إطلاق صندوق تمويل الفيفا للاعبي كرة القدم بعنوان FIFA FFP) ) على أن يتم إيداع مبلغ 16 مليون دولار في الصندوق حتى عام 2022. لمساعدة اللاعبين الذين لا يتقاضون أي رواتب من أنديتهم..

وخصص الفيفا مبلغ 3 ملايين دولار للنصف الثاني من هذا العام، و4 ملايين دولار في كل من عامي 2021 و2022. فضلا عن ذلك، خصصت 5 ملايين دولار للتعامل مع حالات الرواتب التي لم تدفع من يوليو 2015 إلى يونيو 2020

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، إن المؤسسة تريد إظهار "التزامها بمساعدة اللاعبين الذين في مواقف صعبة واكد أن الصندوق سيوفر "شبكة أمان" للاعبين،

فيما تحدث فيليبي بيات رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في فيفا "فيفبرو" قائلا: "أكثر من 50 ناديا في 20 دولة أغلقت في آخر 5 أعوام، ليدخل مئات اللاعبين في مواقف صعب ومستقبل غامض".

وأضاف: "سيوفر هذا الصندوق دعما قيما لهولاء للاعبين والأسر الأكثر احتياجا. لقد أغلقت أبواب العديد من هذه الأندية لتجنب دفع الأجور المعلقة، وأعيد تشكيلها على الفور لتصبح أندية الجديدة".