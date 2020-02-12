رياضة | تشيلسي يريد استعادة لاعبه السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يريد استعادة لاعبه السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق تشيلسي الإنجليزي في استعادة لاعبهم السابق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ميرور" إلى أن تشيلسي يستعد لعقد محادثات اليوم مع ممثلي نادي ساسولو من أجل النظر في إمكانية إعادة التعاقد مع لاعبهم السابق جيريمي بوجا.

ويملك نادي تشيلسي بند إعادة شراء لاعبهم السابق جيريمي بوجا بمبلغ 12.7 مليون باوند فقط.

وشارك جيريمي بوجا مع نادي ساسولو هذا الموسم في 22 مباراة بالدوري الإيطالي، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف وصنع هدفين.