رياضة | مفاجأة سارة لبرشلونة .. موسم سوايز لم ينته بعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لبرشلونة .. موسم سوايز لم ينته بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زفت التقارير الطبية الواردة من برشلونة اليوم خبراً ساراً للنادي الكتالوني وعشاقه، بخصوص النجم الأوروجواياني المصاب لويس سواريز.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، أن لويس سواريز من الممكن أن يعود لبرشلونة قبل نهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع "جول" العالمي، فإن سواريز قد يعود لبرشلونة منتصف أبريل القادم، بحلول مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، إذا وصل برشلونة لتلك المرحلة، أضف إلى ذلك آخر أربعة مراحل من الدوري الإسباني.

وأجرى سواريز جراحة في ركبته اليمنى مطلع العام الجاري، وإنتشرت التكهنات حول غيابه حتى نهاية الموسم.

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وأجرى سواريز إختباراً طبياً اليوم، كانت نتائجه إيجابية للغاية، حيث إستطاع الأوروجواياني السير على قدميه بشكل طبيعي.

وكان سواريز يعاني من إصابة قديمة في ركبته خلال الموسم الماضي، تجددت بشكل قوي في مباراة أتليتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي.

وأثر سواريز بشكل كبير على هجوم النادي الكتالوني منذ إصابته، لاسيما وأنه أحد أهم عناصر المنظومة الهجومية الكتالونية، رغم تقدمه في السن.

وخاض سواريز 23 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 14 هدفاً في جميع المسابقات.