رياضة | مهاجم جديد يعرض نفسه على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم جديد يعرض نفسه على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض مهاجم جديد نفسه على فريق برشلونة الإسباني خلال الساعات الماضية وذلك رغبة منه في ارتداء قميص البارسا في ظل بحث الفريق الكتالوني عن التعاقد مع مهاجم بعد الإصابة التي تعرض لها عثمان ديمبلي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن لوكاس بيريز مهاجم فريق ديبورتيفو ألافيس يعرف انه ليس الخيار الاول للبارسا، ولكنه نقل إلى النادي الكاتالوني رغبته الكبيرة في اللعب بقميص البلاوجرانا.

ويتواصل وكلاء اعمال بيريز كل يوم مع البارسا من اجل معرفة نواياهم، ومعرفة تقدم عملية التعاقد مع مهاجم جديد.

وشارك لوكا بيريز في 22 مباراة هذا الموسم بالدوري الاسباني مع فريقه، حيث نجح في تسجيل 9 اهداف وصنع 4 أهداف لزملائه.