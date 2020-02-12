رياضة | ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مدافع جديد خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مدافع جديد خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مدافع جديد خلال الساعات المقبلة وانضمام صفقة جديدة للنادي في بداية الموسم الجديد والقادم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏الآس، إن هناك منافسة محتدمة على محمد ساليسو لاعب فريق بلد الوليد، حيث يتابع ريال مدريد اللاعب منذ فترة طويلة.

وتبلغ قيمة فسخ عقد ساليسو مع بلد الوليد 12 مليون فقط، وتواصل أتلتيكو مدريد معه بالفعل واليونايتد مهتم أيضا بضمه.

ولكن أبدى ريال مدريد اهتماما كبيرا بالمدافع خاصة بسبب مستواه وعمره (20 عام) ، ويرى زيدان أن مدافع بلد الوليد سيكون من اللاعبين المميزين في مستقبل النادي.