رياضة | أقوى هجوم ودفاع.. رينيه فايلر يبحث عن الأميرة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أقوى هجوم ودفاع.. رينيه فايلر يبحث عن الأميرة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدخول تاريخ القلعة الحمراء من أوسع أبوابها وأن يكون مثل العديد من المدربين الأجانب الذى نجحوا من قبل مع الفريق وأبرزهم البرتغالي مانويل جوزيه والذى حصد مع الأهلي العديد من البطولات.

ودخل فايلر قلوب مشجعي النادي الأهلي منذ قدومه للفريق مطلع الموسم والبداية الجيدة بالفوز بلقب السوبر المصري على غريمه التقليدى نادي الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدفين فى لقاء تعامل فيه المدرب السويسري بصورة جيدة رغم ظروف الإصابات الدفاعية.

وأيضًا لم يخسر فايلر أى نقطة خلال مواجهاته ببطولة الدوري المصري ليحقق ثانى أفضل بداية فى تاريخ المارد الأحمر بالفوز فى 14 مباراة متتالية وينقصه فقط ثلاث مباريات على كسر الرقم القياسي للأهلي تجت قيادة مانويل جوزيه فى الفوز ب 17 مباراة متتالية موسم 2004-2005.

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كما أيضًا الأهلي هو أقوي دفاع خلال البطولة المحلية بعدما دخل فى مرماه فقط 3 أهداف وهو الأقوي فى الهجوم بعدما سجل 40 هدف وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، مما يجعل المدرب السويسري يقترب من حسم لقب الدوري بعدما إقترب الدور الأول على الإنتهاء.

بينما التحدي الأكبر لرينيه فايلر هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا والغائب عن خزينة النادي الأهلي منذ عام 2013، وتأهل الفريق للدور ربع نهائي من البطولة الإفريقية بصعوبة بعدما حصد المركز الثانى فى مجموعته خلف النجم الساحلى وأسفرت القرعة عن مواجهة صعبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي فى دور ال 8.

وسيدخل النادي الأهلي تحت قيادة فايلر تحدي كبير هذا الشهر عندما يواجه الزمالك على لقب كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.