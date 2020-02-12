رياضة | تصريحات نارية من مدرب الترجي التونسي ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من مدرب الترجي التونسي ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي بصعوبة مواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على لقب السوبر الإفريقي.

وأكد معين الشعباني أن فريقه جاهز لحصد لقب السوبر الإفريقي وقهر الزمالك من أجل الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وقال الشعباني لصحيفة "الشروق" التونسية: "الزمالك مُنافس صَعب، لكنّنا لن نَتنازل عن اللّقب ونحن قادرون على قهر الزمالك في قطر.. لاعبو الترجي في جاهزية كبيرة لخوض اللقاء، وسنكون عند الموعد وسنعود إلى تونس باللقب".

وتضم بعثة الترجي اللاعبين "معز بن شريفية، محمد بن حمودة، كوامي بونسو، محمد علي اليعقوبي، بلال بن ساحة، إبراهيم واتارا، حمدو الهوني، طه ياسين الخنيسي، خليل شمام، فوسيني كوليبالي، عبدالرؤوف بن غيث، رامي الجريدي، سامح الدربالي، إلياس شيتي، إيهاب المباركي، فادي بن شوق، محمد علي بن رمضان، عبدالقادر بدران".