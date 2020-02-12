رياضة | برشلونة يتحرك من أجل ضم بديل سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتحرك من أجل ضم بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء ان استقر نادي برشلونة على المهاجم الذي سينضم لهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكتالونية ان برشلونة حدد الارجنتيني ​لاوتارو مارتينيز​ مهاجم ​انتر ميلان​ على أن يكون بديل لويس سواريز في "الكامب نو".

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وقع برشلونة في أزمة هجومية بعد أن تعرض لاعبي البلوجرانا لويس سواريز وعثمان ديمبيلي لاصابة لفترة طويلة.

واضافت الصحيفة الكتالونية ان برشلونة يعتقد ان انتقال لاوتارو في الصيف سيكون افضل نظراً لامكانياته الكبيرة على المستوى الهجومي وهو القادر على اللعب في اكثر من مركز في خط المقدمة.

وأوضحت الصحيفة ان برشلونة قد لا يعتمد على ضم اي لاعب خلال ما تبقى من الموسم الحالي نظراً لان اللاعب قد لا يتمكن من الدخول في اجواء الفريق مباشرة.