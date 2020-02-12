الامارات | أغويرو يرتدي الزيَّ الإماراتي خلال إجازته في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أغويرو يرتدي الزيَّ الإماراتي خلال إجازته في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي مانشستر سيتي، على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، أثناء وجوده في دبي لقضاء العطلة الشتوية.

وظهر الهداف التاريخي للسيتي مرتدياً الزيَّ الإماراتي، في صورة شهدت تفاعلاً كبيراً من جمهور النادي الإنجليزي، والجمهور العربي بشكل عام، إذ أبدوا إعجابهم بهيئة اللاعب الأرجنتيني.

ويقضى مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي إجازته الشتوية، التي حصل عليها الفريق بعد تأجيل مواجهة السيتى مع وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، بسبب هطول الأمطار الغزيرة.