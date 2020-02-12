شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لرمضان صبحي.. نجم الأهلي يفقد 17 مليون جنيه من قيمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضربة قوية تلقاها لاعب هدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى الأهلي وقائد المنتخب الأولمبي المصري رمضان صبحي بعدما فقد قرابة 17 مليون جنيه من قيمته السوقية.

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وحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الانتقالات والإحصائيات، فقد تراجع سعر اللاعب من 5 ملايين يورو في يونيو 2019 (قرابة 85.8 مليون جنيه مصري) إلى 4 ملايين يورو (قرابة 68.6 مليون جنيه مصري) بحلول فبراير الجاري.

وشارك رمضان صبحي هذا الموسم في 9 مباريات مع النادي الأهلي، بواقع 6 في الدوري الممتاز و3 في دوري أبطال إفريقيا، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ورغم تراجع قيمة اللاعب السوقية، يبقى رمضان صبحي الأعلى قيمة بين لاعبي الدوري المصري بأكملهم، والخامس على مستوى اللاعبين المصريين ككل خلف كل من محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد النني وأحمد حجازي، على الترتيب.