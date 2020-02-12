شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يجتمع بلاعبي الزمالك.. ويخصص فقرة للتدريب على ركلات الجزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين قبل بدايه المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء، على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، على كأس السوبر الإفريقي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، بدأت الجلسة بقراءة الفاتحة وشرح البرنامج التدريبي والتعليمات الفنية للاعبين.

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ثم قاد أمير عبدالعزيز، مدرب الفريق، تدريبات الإحماء في جزء من الملعب باستخدام أدوات تدريبية لكيفية تحرك اللاعبين في مساحات صغيرة.

كما قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني، المدرب العام، والأخرى يقودها أمير عبدالعزيز، بمشاركة حارسي مرمى مع كل مجموعة للتدريب على كيفية استقبال الكرات العرضية من المهاجمين وتصديها من المدافعين.

وحرص كارتيرون على تخصيص فقرة بختام المران على تسديد ركلات الجزاء، حيث تنص لائحة البطولة على اللجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل في الوقت الأصلي للمباراة.