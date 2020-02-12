شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعقد جلسة خاصة مع «كهربا» و«إكرامي» على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق، صباح اليوم الأربعاء، على هامش مران الفريق الجماعي.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهدت الجلسة المطولة توجيه بعض التعليمات الفنية المتنوعة للاعب، والحديث معه عن بعض الأمور التكتيكية؛ تحضيرا للمرحلة المقبلة.

كما حرص فايلر، على عقد جلسة خاصة مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، على هامش المران للاطمئنان على اللاعب، والحديث معه عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، في الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الساعة الثامنة والربع مساء يوم الجمعة 14 فبراير الجاري.