شكرا لقرائتكم الترجي ضد الزمالك .. كارتيرون يحضر مؤتمر السوبر الأفريقي مساء الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويقام المؤتمر الصحفي في الساعه السابعه إلا ربع مساء غدا الخميس باستاد ثاني بن جاسم ويتحدث فيه المدير الفني عن كل مايخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة بختام المران اليوم لتسديد ركلات الجزاء، وتنص لائحة البطولة على اللجوء لركلات الترجيح في حالة التعادل بالوقت الأصلي للمباراة.

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في نفس السياق واصل كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، البرنامج التأهيلي الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي اخصائي الإصابات والتأهيل كما أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمود عبدالرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى في مران الفريق اليوم ، واعتمدت التدريبات على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل، ويعتبر مركز حراسة المرمي أحد المراكز التي تمر بانتعاشة في الزمالك نظرا لتواجد 4 حراس مميزين ، مما يجعل كارتيرون في حيرة من اختيار الحارس الذي يقود التشكيل ، في الوقت الذي استقر كارتيرون بنسبة كبيرة علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد وهو : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، وثلاثي الوسط المهاجم محمد اوناجم واشرف بن شرقي وزيزو " أوباما " وفي لهجوم مصطفي محمد.

في سياق مختلف يقام الاجتماع الفني لمباراة السوبر الإفريقي في تمام العاشرة والنصف صباح غد بحضور أحمد زاهر المدير الإداري للفريق وطاقم التحكيم الجنوب الإفريقي ومراقب المباراة ومسئولي الأمن واللجنة المنظمة.