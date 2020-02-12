شكرا لقرائتكم على ماهر يقترب من تولى القيادة الفنية لوادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويعقد على ماهر جلسة خاصة حاليا مع مسئولي وادى دجلة للإتفاق على كافة الخطوط العريضة ووضع صيغة تفاهم بين الطرفين قبل تولى المهمة بشكل رسمي خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة ويحتاج لاختيار مدير فنى جديد فى أسرع وقت ممكن .

وأعلن نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى أمس بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

Advertisements

وكتب وادى دجلة عبر حسابه على تويتر "قرر مجلس إدارة وادى دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الأول على جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة على أداء الفريق، وقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودى، وأعرب مجلس إدارة نادى وادى دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس فى المرحلة المقبلة"