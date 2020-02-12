شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة منتخب الجودو فى بطولة جراند سلام بألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته في بطولة جراند سلام ، و التي تقام في دوسلدورف بألمانيا في الفترة من 19 الى 27 فبراير الجارى ، حيث تضم القائمة كل من محمد على ، و محمد محى ، و على عيد ، و عبد الرحمن محمد ، بالإضافة على أحمد على وعلى حازم ، و حاتم عبد الاخر ، و احمد وحيد ، و محمد عبد الموجود ، ويرافقهم السيد أبو ميدان مديرا فنيا.

كان محمد عبد الموجود قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في بطولة جراند سلام بباريس .

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توج منتخب مصر للجودو للناشئين و الأشبال بلقب البطولة العربية التى أقيمت بالكويت بعد احتلال المركز الأول فى ترتيب الدول ، حيث حقق منتخب الناشئين 9 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 5 ذهبيات و 2 فضية و برونزيتان .

كما حقق منتخب الأشبال 10 ميداليات مقسمة إلى 4 ذهبيات و 4 فضيات بالإضافة إلى برونزيتين ، و على مستوى منتخب الناشئين حقق يسرى سامى الميدالية الذهبية فى وزن 55 كجم ونوران الدين الميدالية الذهبية وزن 60 كجم و شهاب الدين حسنين الميدالية الذهبية وزن 66 كجم و عمر الرملى الميدالية الذهبية وزن 73 كجم و فارس الحديدى الميدالية الذهبية + 90 كجم وعلى ياسر عبد الحليم الميدالية الفضية 50 كجم و كريم صبحى الميدالية الفضية 90 كجم و على مصطفى الميدالية البرونزية 90 كجم .

وفيما يخص منتخب الاشبال حقق فارس اشرف المغاورى الميدالية الذهبية 34 كجم و مصطفى صلاح حماده الميدالية الذهبية 46 كجم و محمد سعيد رمضان الميدالية الفضية 42 كجم و عبد الله أشرف الميدالية الفضية 50 كجم و أمن بالله حجاج الميدالية البرونزية 42 كجم.