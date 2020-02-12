شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. فايلر يجتمع مع شريف إكرامي وكهربا على هامش التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جلسة خاصة مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق على هامش مران اليوم الأربعاء، وشهدت الجلسة الاطمئنان على اللاعب، والحديث معه عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، كما عقد رينيه فايلر جلسة فنية خاصة مع محمود كهربا لاعب الفريق صباح اليوم على هامش المران، وشهدت الجلسة المطولة توجيه بعض التعليمات الفنية المتنوعة للاعب، والحديث معه عن بعض الأمور التكتيكية؛ تحضيرا للمرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى ، قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالناي السفر إلى الإمارات قبل بعثة النادي الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري والمقرر لها يوم 20 فبراير الجاري في استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

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وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 فبراير حيث أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى الإمارات، وتقرر أن يسافر سيد عبد الحفيظ إلى الإمارات قبل بعثة الأهلي بـ24 ساعة من أجل الاطمئنان على كل ترتيبات إقامة بعثة الفريق في أبو ظبي.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.