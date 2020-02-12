شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. برنامج استشفائي لـ قفشة فى استعداد الأحمر لواجهة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمد مجدي قفشة، لاعب الأهلي تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء، ويخضع اللاعب لبرنامج استشفائي وضعه الجهاز الفني، في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، وشهد مران الفريق اليوم خضوع اللاعبين لوحدات تدريبية خفيفة متنوعة بالكرة، في إطار الاستعداد لمواجهة المصري المقبلة.

فيما أكتفى علي لطفي، حارس مرمى الفريق بأداء جلسة تأهيلية في الجيم، على هامش المران حيث يعاني الحارس من إجهاد في عضلة السمانة تعرض له قبل مباراة طلائع الجيش الأخيرة، ويؤدي برنامجا تأهيليا للتعافي منه .

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة فريق المصري البورسعيدى في المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز،وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضي على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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على صعيد متصل ، أكد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق أهمية مباراة المصرى التى تقام مساء بعد غد الجمعة على استاد حرس الحدود (المكس) والمؤجلة من الأسبوع السادس فى بطولة الدورى الممتاز، وشدد المدير الفنى على أهمية تحقيق الفوز فى مباراة المصرى ومواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة للفريق فى مشوار بطولة الدورى الممتاز.

وأكد فايلر خلال حديثه مع اللاعبين فى المحاضرات الفنية، أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التى تشهد الكثير من التحديات الصعبة، وطالبهم بضرورة التركيز فى مباراة المصرى فقط وعدم الانشغال بأى أمور أخرى خلال هذه الفترة .

وحرص فايلر وجهازه المعاون، على مشاهدة مباريات المصرى؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس وكل ما يتعلق بالجوانب الخططية والفنية قبل مواجهة الفريقين، لوضع طريقة اللعب المناسبة والتشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة.