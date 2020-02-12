شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المصري .. محمد الشناوي ينتظم فى تدريبات الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق في مران حراس المرمى صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة بعدما أكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الفريق أمس، في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع للاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

وأدى السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق تدريبات بدنية قوية قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وقام اللاعب بتنفيذ تدريبات الجري حول الملعب قبل انطلاق المران وفقا للبرنامج البدني الذي تم وضعه له بعد غيابه عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة المصري بعد غد الجمعة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز، والتي تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر في استمرار سلسة الفوز المتتالي ببطولة الدوي العام.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضي على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 42 نقطة بعد الفوز علي طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.