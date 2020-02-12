شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد موعد التجديد لرباعي الكبار .. ليس الشهر الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل حسم ملف التجديد لرباعي الفريق الكروي الأول شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحى ووليد سليمان لوقت آخر وعدم فتح هذا الملف حاليا.

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي لـ"الخليج 365"، أن تأجيل تجديد عقود رباعي الكبار بسبب الارتباطات المحلية والإفريقية خلال الشهر الجاري ويأتي علي رأسها مباراتي القمة المقررتين 20 و 24 فبراير الجاري.

وأكد المصدر الأهلاوي أن الرباعي الكبار تم إبلاغهم بشكل رسمي بتأجيل الحديث عن التجديد والتركيز في المباريات المقبلة للفريق في السوبر المحلي والدوري المصري بالإضافة إلى مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي سيفتح ملف تجديد لاعبيه الكبار في شهر مارس المقبل عقب الانتهاء مباشرة من التزامات الفريق المتتالية حاليا.

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وأعلن شريف إكرامي في وقت سابق، رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده، للمشاركة مع فريق آخر بعد خروجه من الحسابات، بينما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة رحيله وأكدوا تمسكهم بالحارس الدولي رغم إعلانه الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بقاء شريف إكرامي في النادي مسألة شبه محسومة وأن هناك رغبة أكيدة من النادي بالإبقاء على الحارس الدولي حتى بعد إعلانه الرحيل، وفي هذا الشأن ، أكد مصدر في الأهلي أن النادي سيعقد جلسة هامة وحاسمة مع شريف إكرامي وأن النادي يرغب في بقاء الحارس للقناعة الفنية بإمكانياته الفنية وقدرته على العطاء لمدة موسمين مُقبلين على أقل تقدير بجانب دوره القيادي الذى يعترف به الجميع في النادي.

وأوضح المصدر أن الرباعي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وهو شريف اكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور سيتم حسم مصيرهم الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن رغبة شريف اكرامي في الرحيل يُقابلها رفض تام من جانب إدارة النادي التي ترغب في الأبقاء على الحارس الدولي خاصة وأنه من أبناء النادي المُخلصين ويقوم بدوره على اكمل وجه كقائد للفريق ولم يثر أية مشاكل حينما جلس على دكة البدلاء فترة طويلة.