شكرا لقرائتكم مستشفي الأهلي .. سعد سمير يخضع لفحص طبي جديد بألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع سعيد سمير مدافع الفريق الكروي بالنادي الأهلي لفحص طبي خلال الساعات المقبلة تحت إشراف ماركوس فولتر، الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس، للتعرف على مدى التحسن في حالته وتحديد الخطوة الجديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي بدأه بعد الجراحة.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن الخبير الألماني فولتر، هو الذي سيحدد فترة بقاء سعد في ألمانيا، لتنفيذ المرحلة الجديدة في برنامجه العلاجي قبل العودة إلى القاهرة ببرنامج محدد يقوم بتنفيذه واستكماله وفقا لتعليمات الطبيب الألماني.

كان سعد سمير قد خضع لجراحة في ألمانيا بعد تعرضه لإصابة في وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ سعد سميرمؤخراً المرحلة الثانية من رحلة التأهيل،ويخوض اللاعب تدريباته العلاجية بشكل مستمر على أن يبدأ المرحلة الثانية من العلاج الطبيعي التي تنتهي قبل سفره إلى ألمانيا لتحديد برنامجه التأهيلي.

Advertisements



الأهلي ضد المصري