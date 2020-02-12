شكرا لقرائتكم مستشفي الأهلي .. سعد سمير يخضع لفحص طبي جديد بألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع سعيد سمير مدافع الفريق الكروي بالنادي الأهلي لفحص طبي خلال الساعات المقبلة تحت إشراف ماركوس فولتر، الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس، للتعرف على مدى التحسن في حالته وتحديد الخطوة الجديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي بدأه بعد الجراحة.
وأكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن الخبير الألماني فولتر، هو الذي سيحدد فترة بقاء سعد في ألمانيا، لتنفيذ المرحلة الجديدة في برنامجه العلاجي قبل العودة إلى القاهرة ببرنامج محدد يقوم بتنفيذه واستكماله وفقا لتعليمات الطبيب الألماني.
كان سعد سمير قد خضع لجراحة في ألمانيا بعد تعرضه لإصابة في وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وبدأ سعد سميرمؤخراً المرحلة الثانية من رحلة التأهيل،ويخوض اللاعب تدريباته العلاجية بشكل مستمر على أن يبدأ المرحلة الثانية من العلاج الطبيعي التي تنتهي قبل سفره إلى ألمانيا لتحديد برنامجه التأهيلي.
الأهلي ضد المصري
ويختتم الأهلي مرانه عصر غد الخميس على ملعب التتش، قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت؛ استعدادا لمواجهة المصري ، ووفقا لأجندة رينيه فايلر المدير الفني، يخوض الفريق مرانه في الرابعة عصر غدً على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن القائمة التي ستتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق.
كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.
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